В Украине камеры могут начать штрафовать за непристегнутый ремень безопасности

В Украине камеры автофиксации нарушений ПДД могут начать штрафовать водителей за непристегнутый ремень безопасности. В некоторых соседних странах камеры уже получили такую функцию.

Сейчас в нашей стране камеры автофиксации нарушений ПДД регистрируют только превышение скоростного режима. В Киеве , правда, есть одна камера, которая регистрирует проезд по полосе движения общественного транспорта, но она, судя по всему, пока работает в тестовом режиме. Во всяком случае, про такую функцию камер известно очень мало.

Ранее сообщалось, что в Украине камеры автофиксации нарушений ПДД смогут также фиксировать автомобили, которые проехали на красный сигнал светофора.

Но, похоже, на этом функции камер не исчерпаются. В некоторых соседних странах уже начали штрафовать водителей с помощью камер за непристегнутый ремень безопасности.

В Украине официально ничего не говорили про такую новую функцию камер, но, судя по всему, это вполне возможно. Конечно, не сейчас, а в будущем.

Ранее стало известно, что в Украине к 2024 году на дорогах установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД.