В Киеве появилась первая дорога совмещенного движения автомобилей и велосипедов с новой разметкой
Скорость движения ограничена на уровне 20 км/час.
Ботаническая площадь возле Владимирского собора в Киеве стала первым в Украине участком совмещенного движения моторизованного транспорта и велосипедов.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
На площади нанесли новую разметку согласно новой редакции ДСТУ 2587:2021 "Безопасность дорожного движения. Разметка дорожная. Технические условия", которая вступает в силу 1 августа 2021.
Этот участок соединит велополосу на улице Леонтовича с будущей дорожкой на соседней улице Ивана Франко, где проходит капитальный ремонт. На участке совместного движения скорость движения ограничена 20 км/ч.
В сообщении отмечается, что до 20-30 км/ч в этом году планируется ограничить скорость на жилых улицах, имеющих незначительную интенсивность транспорта - в жилом районе Отрадный, на Печерске возле станции метро "Арсенальная" и Старокиевской Горе.