В Киеве появилась первая дорога совмещенного движения автомобилей и велосипедов с новой разметкой

Скорость движения ограничена на уровне 20 км/час.

Фото: kyivcity.gov.ua

Ботаническая площадь возле Владимирского собора в Киеве стала первым в Украине участком совмещенного движения моторизованного транспорта и велосипедов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

На площади нанесли новую разметку согласно новой редакции ДСТУ 2587:2021 "Безопасность дорожного движения. Разметка дорожная. Технические условия", которая вступает в силу 1 августа 2021.

Этот участок соединит велополосу на улице Леонтовича с будущей дорожкой на соседней улице Ивана Франко, где проходит капитальный ремонт. На участке совместного движения скорость движения ограничена 20 км/ч.

В сообщении отмечается, что до 20-30 км/ч в этом году планируется ограничить скорость на жилых улицах, имеющих незначительную интенсивность транспорта - в жилом районе Отрадный, на Печерске возле станции метро "Арсенальная" и Старокиевской Горе.

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