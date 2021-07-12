На территории предприятия в Киеве дотла сгорели три экскаватора

Жертв и пострадавших нет.

На территории одного из предприятий на ул. Куреневской, 15-А в Оболонском районе Киева в ночь на 12 июля дотла сгорели три экскаватора.

По данным столичного управления ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" 11 июля в 23:38.

По прибытии на место происшествия, пожарные установили, что на открытой территории горят три экскаватора JCB.

В 23:59 спасатели локализовали возгорание, тем самым не дав огню распространиться на рядом припаркованную технику, и в 00:16 - ликвидировали. В результате пожара 3 экскаватора сгорели полностью", - сказано в сообщении.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.