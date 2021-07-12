На территории предприятия в Киеве дотла сгорели три экскаватора
Жертв и пострадавших нет.
На территории одного из предприятий на ул. Куреневской, 15-А в Оболонском районе Киева в ночь на 12 июля дотла сгорели три экскаватора.
По данным столичного управления ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" 11 июля в 23:38.
По прибытии на место происшествия, пожарные установили, что на открытой территории горят три экскаватора JCB.
В 23:59 спасатели локализовали возгорание, тем самым не дав огню распространиться на рядом припаркованную технику, и в 00:16 - ликвидировали. В результате пожара 3 экскаватора сгорели полностью", - сказано в сообщении.
Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщалось, днем 10 июля произошел пожар на территории завода, расположенного на ул. Северо-Сырецкая, 3 в Киеве. В 4-этажном здании, которое находится на реконструкции, на первом этаже вспыхнула компьютерная техника.