В июне в Украине зарегистрировали 36 тысяч подержанных иномарок

Растаможенный авто «секонд-хенд» в июне занял 80% первичного рынка легковых автомобилей, или 36 тыс. иномарок. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

Фото: avtoblog.ua

Ключевые цифры месяца

За месяц были зарегистрированы 35,9 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей и 8,8 тыс. новых легковых авто. По сравнению с июнем 2020 года нынешние регистрации выросли на 23%.

Самой популярной маркой среди подержанных автомобилей стал немецкий Volkswagen. За месяц украинцы зарегистрировали 6083 подержанных машин этой марки.

Второй результат у Ford — владельцами подержанных автомобилей этой марки стали 3480 украинских автомобилистов.

На третьем месте Renault — 3002 растаможенных и зарегистрированных машин.

Контекст

Всего по итогам первого полугодия 2021 года на украинские номера перешли 195,5 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что на 40% больше чем в прошлом году.

За январь — июнь 2020 года в Украине было зарегистрировано 139,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, что почти в 4 раза больше, чем новых.