В июне в Украине зарегистрировали 36 тысяч подержанных иномарок
Растаможенный авто «секонд-хенд» в июне занял 80% первичного рынка легковых автомобилей, или 36 тыс. иномарок. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).
Ключевые цифры месяца
За месяц были зарегистрированы 35,9 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей и 8,8 тыс. новых легковых авто. По сравнению с июнем 2020 года нынешние регистрации выросли на 23%.
Самой популярной маркой среди подержанных автомобилей стал немецкий Volkswagen. За месяц украинцы зарегистрировали 6083 подержанных машин этой марки.
Второй результат у Ford — владельцами подержанных автомобилей этой марки стали 3480 украинских автомобилистов.
На третьем месте Renault — 3002 растаможенных и зарегистрированных машин.
Контекст
Всего по итогам первого полугодия 2021 года на украинские номера перешли 195,5 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что на 40% больше чем в прошлом году.
За январь — июнь 2020 года в Украине было зарегистрировано 139,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, что почти в 4 раза больше, чем новых.