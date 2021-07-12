В Сети показали кросс-седан Hyundai Sonata

В Сети показали рендерные изображения Hyundai Sonata в кросс-версии. Возможно, покупателям предложат такую модель.

В последнее время стали популярны так называемые вседорожные версии обычных автомобилей. От стандартных версий они обычно отличаются немного увеличенным дорожным просветом и псевдо-внедорожными доработками.

Не исключено, что кросс-версию получит и седан Hyundai Sonata. На рендере мы видим Sonata с увеличенным дорожным просветом, новыми большими колесами, пластиковыми накладками на колесных арках и порогах. В бамперах появились вставки с декором.

В целом кросс-версия Hyundai Sonata выглядит более агрессивно, чем стандартный вариант. Думаем, она могла бы пользоваться хорошим спросом, если б Hyundai начал ее выпускать. Конечно, многое в этом случае зависело бы от цены. Обычно кросс-версии продаются дороже, чем стандартные версии.

Напомним, ранее Hyundai официально представил свой новый самый маленький и недорогой кроссовер - Hyundai Bayon. Он разработан специально для Европы.