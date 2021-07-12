Под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик (обновлено)

В салоне в частности было семеро детей в возрасте от 6 до 16 лет.

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло вечером 11 июля в Бориспольском районе.

По данным правоохранителей, перевернулся легковой автомобиль Vоlkswagen Golf, в салоне которого находились 16 человек.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

"На автодороге Мартусовка-Процив в пределах села Ревне Бориспольского района 33-летний водитель не справился с управлением автомобиля Vоlkswagen-Golf, совершил выезд на правую грунтовую обочину и перевернулся на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 7-летний мальчик от полученных травм погибли на месте происшествия. Всего в автомобиле находились 16 человек, 7 из которых - дети в возрасте от 6 до 16 лет", - говорится в сообщении.

Установлено, что 11 июля компания из 16 человек отдыхала в селе Процив Бориспольского района и около 20 часов возвращалась домой на автомобиле.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль помещен на площадку временного содержания.

В полиции отмечают, что в отношении родителей будут составлены административные материалы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сначала спасатели сообщали, что в автомобиле находились 12 человек, включая 4 детей. Впоследствии в пресс-центре ГСЧС уточнили, что в перевернувшемся авто находились 13 человек.

"11 июля в 21 час. 20 мин. вблизи с. Ревне Бориспольского района в результате опрокидывания легкового автомобиля на крышу (в автомобиле находились 12 человек, из них 4 ребенка) погибли 2 человека, из них 1 ребенок, и 3 человека госпитализированы в больницу, из них 2 ребенка. Для деблокирования от ГСЧС привлекались 8 человек и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

Впоследствии в главном управлении ГСЧС в Киевской области уточнили, что в результате опрокидывания авто два человека погибли и 11 пострадали.

ДТП произошло на автодороге между селами Ревне и Воронков Бориспольского района.

"По прибытии установлено, что в результате ДТП легковой автомобиль «Volkswagen Golf» перевернулся на крышу. В авто находились 13 человек (7 детей и 6 взрослых). Водитель и 1 ребенок погибли на месте. Спасатели провели деблокацию погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

11 человек, среди которых шестеро детей и пятеро взрослых, госпитализированы в центральную районную больницу Борисполя.

Как сообщалось, 7 июля в Яремче автомобиль сорвался с обрыва, погибли четыре человека.