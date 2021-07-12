Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)

11 человек, среди которых шестеро детей, госпитализированы.

Вечером 11 июля в Киевской области легковой автомобиль с 13 людьми опрокинулся на крышу. В результате ДТП два человека, в том числе ребенок, погибли.

Авария произошла вблизи с. Ревне Бориспольского района, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Сначала спасатели сообщали, что в автомобиле находились 12 человек, включая 4 детей.

"11 июля в 21 час. 20 мин. вблизи с. Ревне Бориспольского района в результате опрокидывания легкового автомобиля на крышу (в автомобиле находились 12 человек, из них 4 ребенка) погибли 2 человека, из них 1 ребенок, и 3 человека госпитализированы в больницу, из них 2 ребенка. Для деблокирования от ГСЧС привлекались 8 человек и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 7 июля в Яремче автомобиль сорвался с обрыва, погибли четыре человека.

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