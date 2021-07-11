Renault Kadjar нового поколения уже тестируют в Европе

Фотошпионы заметили на юге Европы во время дорожных тестов Renault Kadjar нового, второго, поколения. Его дебют может состояться уже в 2021 году.

Первое поколение Renault Kadjar появилось в 2015 году. Этот компактный кроссовер сразу привлек к себе большое внимание и стал одним из лидеров в своем сегменте.

Новый Kadjar построен на платформе CMF-C/D, которую вместе разработали Nissan и Renault. На этой же платформе, кстати, создан и Nissan Qashqai нового поколения. Поэтому не удивляетесь, если заметите, что новый Kadjar немного похож на Qashqai.

Базовым двигателем будет 1,3 бензиновый мотор с турбонаддувом. Покупателям также предложат две гибридные версии. Позже появится и полностью электрическая версия. А вот нового дизеля, судя по всему, в линейке двигателей не будет.

Когда состоится официальная премьера нового Renault Kadjar – пока еще не известно. Ожидается, что это произойдет в конце текущего года или в начале 2022 года.

В Украине Renault Kadjar в базовой комплектации стоит от 627 900 гривен. Под капотом у него находится 1,5 л дизельный двигатель мощностью 110 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ранее в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.