Renault Kadjar нового поколения уже тестируют в Европе

Фотошпионы заметили на юге Европы во время дорожных тестов Renault Kadjar нового, второго, поколения. Его дебют может состояться уже в 2021 году.

Renault Kadjar нового поколения уже тестируют в Европе

Первое поколение Renault Kadjar появилось в 2015 году. Этот компактный кроссовер сразу привлек к себе большое внимание и стал одним из лидеров в своем сегменте.

Новый Kadjar построен на платформе CMF-C/D, которую вместе разработали Nissan и Renault. На этой же платформе, кстати, создан и Nissan Qashqai нового поколения. Поэтому не удивляетесь, если заметите, что новый Kadjar немного похож на Qashqai.

Базовым двигателем будет 1,3 бензиновый мотор с турбонаддувом. Покупателям также предложат две гибридные версии. Позже появится и полностью электрическая версия. А вот нового дизеля, судя по всему, в линейке двигателей не будет.

Renault Kadjar нового поколения уже тестируют в Европе

Когда состоится официальная премьера нового Renault Kadjar – пока еще не известно. Ожидается, что это произойдет в конце текущего года или в начале 2022 года.

В Украине Renault Kadjar в базовой комплектации стоит от 627 900 гривен. Под капотом у него находится 1,5 л дизельный двигатель мощностью 110 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Renault Kadjar нового поколения уже тестируют в Европе

Напомним, ранее в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Омбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУОмбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУ
Еврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу DaimlerЕврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу Daimler
SkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылетыSkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылеты
Активисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшим в автокатастрофе в ДнепреАктивисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшим в автокатастрофе в Днепре
В Яремче автомобиль сорвался с обрыва, погибли четыре человекаВ Яремче автомобиль сорвался с обрыва, погибли четыре человека
Блок рекламы


Похожие новости
Renault представил обновленный кроссовер CapturRenault представил обновленный кроссовер Captur
Украинцы усиленно скупают европейский автохламУкраинцы усиленно скупают европейский автохлам
Глава Renault считает, что перебои с поставками сохранятся и в 2022 годуГлава Renault считает, что перебои с поставками сохранятся и в 2022 году
Ford готовится к выпуску нового бюджетного кроссовераFord готовится к выпуску нового бюджетного кроссовера
Стало известно, сколько будет стоить компактный электромобиль Renault 5Стало известно, сколько будет стоить компактный электромобиль Renault 5
В мае продажи новых авто в Европе увеличились на 74% по сравнению с 2020 годомВ мае продажи новых авто в Европе увеличились на 74% по сравнению с 2020 годом
В Европе тестируют новый седан, который заменит Ford MondeoВ Европе тестируют новый седан, который заменит Ford Mondeo
Renault представил новые авто в УкраинеRenault представил новые авто в Украине
В Европе тестируют новый Renault KadjarВ Европе тестируют новый Renault Kadjar
В Европе началось производство Nissan Qashqai нового поколенияВ Европе началось производство Nissan Qashqai нового поколения
Последние новости
Подгружаем последние новости