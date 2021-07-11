Tesla выпустила долгожданную бета-версию автопилота Full Self Driving v9

Tesla приступила к распространению одного из самых крупных обновлений для своего программного обеспечения Full Self Driving, которое является основой системы автономного вождения. Согласно имеющимся данным, обновление FSD v9 стало доступно участникам программы раннего доступа и распространяется по воздуху.

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Девятая версия автопилота Tesla приносит массу исправлений, делающих систему автономного вождения более надёжной, а также имеет несколько любопытных функций. Среди них можно выделить визуализации, которые предлагают «дополнительную информацию об окружающей среде» и позволяют лучше понять, что видит автомобиль в процессе движения.

Несмотря на название Full Self Driving, система не является полностью автономной и предназначена для помощи водителю, например, при смене полосы движения или на поворотах. Tesla неустанно напоминает, что даже при использовании автопилота водитель должен держать руки на руле и внимательно следить за дорогой, чтобы быть готовым взять на себя управление при возникновении нештатной ситуации. Для наблюдения за водителем расположенная на зеркале заднего вида камера получила новую функцию. Теперь она может определять, насколько внимательно водитель следит за дорогой.

Стоит отметить, что обновление автопилота FSD v9 является долгожданным. Впервые Tesla обещала запустить его ещё в августе 2018 года, а глава компании Илон Маск (Elon Musk) говорил, что к 2020 году более миллиона электромобилей получат это обновление.



