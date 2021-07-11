Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

В целом травмировалось 8 человек.

Вблизи Киева на Гостомельской трассе вследствие ДТП перевернулась маршрутка с пассажирами. Маршрутка следовала в столицу из поселка Песковка Киевской области.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

"Серьезная ДТП авария с опрокидыванием в Киеве на Гостомельской трассе: перевернулась маршрутка с людьми, на месте спасатели и несколько скорых", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что место аварии очень опасное, серьезные ДТП происходят там каждую неделю.

Как пишет interfax.com.ua со ссылкой на СМИ , в результате аварии пострадали 8 человек, в том числе у одного мужчины обнаружили перелом ноги.

Всех пострадавших доставили в больницу города Буча.

Напомним, в феврале под Харьковом маршрутный автобус с 17-ю пассажирами врезался в отбойник и перевернулся. Повреждения получили 10 человек.