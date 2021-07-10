"Укрзализныця" сообщила о восстановлении инфраструктуры после аварии у Боярки

Но некоторые поезда все еще могут задерживаться.

"Укрзализныця" завершила восстановление инфраструктуры на участке Васильков - Боярка, где утром сошел с рельсов хозяйственный поезд.

Примерно в 19:30 железнодорожники установили опору и вернули под напряжение контактную сеть, сообщили на странице "Укрзализныци" в Facebook.

Фото: Укрзализныця

"Участок полностью открыт для движения поездов. Сейчас еще возможны задержки некоторых пассажирских поездов. "Укрзализныця" приносит извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, что схождение с рельсов привело к долгим задержкам в движении поездов. Некоторое рейсы задержались более, чем на 5 часов.

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