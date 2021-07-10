На Киевщине мужчина открыл стрельбу по машине из-за конфликта на дороге

У стрелка изъяли немаркированное оружие.

В Вишневом Киевской области во время конфликта между двумя водителями произошла стрельба. 30-летний водитель Volkswagen создал аварийную ситуацию, а потом начал стрелять по автомобилю Renault, водитель которого сделал ему замечание, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

"Правоохранители выяснили, что между водителями возникла конфликтная ситуация на дороге, во время которой один из мужчин сделал несколько выстрелов из пистолета по автомобилю оппонента. Работники полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали стрелка в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Фото: Полиция Киевской области Поврежденное авто

Злоумышленником оказался уроженец Полтавской области. Во время обыска у него правоохранители изъяли пневматический пистолет калибра 4.5 мм, без маркировки.

Фото: Полиция Киевской области

"Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - добавили правоохранители.