На Киевщине мужчина открыл стрельбу по машине из-за конфликта на дороге

У стрелка изъяли немаркированное оружие.

В Вишневом Киевской области во время конфликта между двумя водителями произошла стрельба. 30-летний водитель Volkswagen создал аварийную ситуацию, а потом начал стрелять по автомобилю Renault, водитель которого сделал ему замечание, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

"Правоохранители выяснили, что между водителями возникла конфликтная ситуация на дороге, во время которой один из мужчин сделал несколько выстрелов из пистолета по автомобилю оппонента. Работники полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали стрелка в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Поврежденное авто
Фото: Полиция Киевской области
Поврежденное авто

Злоумышленником оказался уроженец Полтавской области. Во время обыска у него правоохранители изъяли пневматический пистолет калибра 4.5 мм, без маркировки.

Фото: Полиция Киевской области

"Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - добавили правоохранители.

Напомним, что на днях в Вышгороде мужчина начал стрелять возле горсовета после того, как 24-летний житель Киева повредил его автомобиль - порезал колеса, нанес царапины на лакокрасочное покрытие, а также деформировал капот и двери авто.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Омбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУОмбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУ
Активисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшим в автокатастрофе в ДнепреАктивисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшим в автокатастрофе в Днепре
В Яремче автомобиль сорвался с обрыва, погибли четыре человекаВ Яремче автомобиль сорвался с обрыва, погибли четыре человека
Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»
Еврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу DaimlerЕврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу Daimler
Блок рекламы


Похожие новости
На Закарпатье из-за ливней подтопило дорогиНа Закарпатье из-за ливней подтопило дороги
На КПП со Словакией мужчина сжег свой автомобиль, потому что не смог пересечь границуНа КПП со Словакией мужчина сжег свой автомобиль, потому что не смог пересечь границу
Станция метро "Дворец спорта" не будет работать из-за антитеррористических ученийСтанция метро "Дворец спорта" не будет работать из-за антитеррористических учений
На Киевщине задержали серийного похитителя автомобилейНа Киевщине задержали серийного похитителя автомобилей
Tesla отзывает более 285 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с круиз-контролемTesla отзывает более 285 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с круиз-контролем
Укрзализныця сообщила о задержке 15 поездов из-за непогодыУкрзализныця сообщила о задержке 15 поездов из-за непогоды
ТОП-10 б/у автомобилей, которые лучше не покупать из-за поломокТОП-10 б/у автомобилей, которые лучше не покупать из-за поломок
Во Львове из-за жары загорелись два автомобиляВо Львове из-за жары загорелись два автомобиля
На пляже Азовского моря из-за непогоды в песке увязли 20 автомобилейНа пляже Азовского моря из-за непогоды в песке увязли 20 автомобилей
Сегодня с 14:00 в Киеве из-за жары ограничивают движение грузовиковСегодня с 14:00 в Киеве из-за жары ограничивают движение грузовиков
Последние новости
Подгружаем последние новости