SkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылеты

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines массово сокращает авиарейсы за границу. Так, только за последний месяц этим авиаперевозчиком было отменено более двух десятков иностранных маршрутов. В частности, было снято шесть маршрутов из Львова, остальные - из Киева, Харькова и Одессы.

Авиакомпания SkyUp сокращает авиарейсы за границу

Часть рейсов сняли из-за того, что там пока не принимают украинских туристов. Однако немало рейсов отменено и в те страны, в которые украинцам можно въезжать с отрицательным тестом на ковид.

В частности, как стало известно из информации Lowcostavia, SkyUp полностью отказался от рейсов в Великобританию и Сербию. Кроме того, частично отменены вылеты в Грецию, Италию, Испанию, Болгарию и Грузию.

Причем более всего рейсов сокращено именно в Испанию и Италию. Вместо десяти рейсов, направлявшихся в Италию, и семи тех, которые летели в Испанию, оставили только по три в каждую из этих стран.

"Авиакомпания отменяет не только рейсы в страны, куда запрещен въезд с туристической целью (Италия), но и в страны, куда украинцы могут путешествовать с тестом (Греция, Грузия)", - говорится в сообщении.

Авиакомпания SkyUp сокращает авиарейсы за границу

Какие рейсы отменены

Из Львова - два рейса в Грецию (Ираклион и Родос), по одному рейсу в Грузию (Тбилиси), Болгарию (Бургас), Испанию (Барселона) и Италию (Неаполь);

Из Киева - два рейса в Испанию (Малага и Аликанте), пять рейсов в Италию (Милан, Бари, Ламеция, Катания, Римини), и по одному в Сербию (Белград), Великобританию (Лондон) и Грецию (Закинтос);

Из Харькова отменено четыре рейса - в Грецию (Родос), Грузию (Тбилиси), Италию (Римини), Испанию (Барселона);

Из Одессы - в Грецию (Салоники).


Марченко Любов, Тудей

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