На Закарпатье из-за ливней подтопило дороги

Фото: Полиция Закарпатья

Возле села Лазещина на Закарпатье подтопило несколько дорог местного значения. Также частично ограничено движение на дороге межобластного сообщения Мукачево-Рогатин, пишет "Укринформ" со ссылкой на полицию.

Причиной подтопления стал выход после ливня из берегов притоков, которые вливаются в Тису.

Фото: Полиция Закарпатья

Фото: Полиция Закарпатья

"Полиция обращается к водителям с просьбой временно воздержаться от поездок по дорогам, смежными с населенным пунктом Лазещина, а также автотрассой областного значения, на которой из-за подтопления временно ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Фото: Полиция Закарпатья

Над устранением последствий подтопления работают спасатели.

Напомним, что в июне в Черновцах вследствие ливня подтопило 80 домов и 150 приусадебных участков. Пострадали 17 сел.