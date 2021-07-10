2021-07-10
На Закарпатье из-за ливней подтопило дороги
На некоторых участках временно ограничено движение.
Фото: Полиция Закарпатья
Причиной подтопления стал выход после ливня из берегов притоков, которые вливаются в Тису.
Фото: Полиция Закарпатья
Фото: Полиция Закарпатья
"Полиция обращается к водителям с просьбой временно воздержаться от поездок по дорогам, смежными с населенным пунктом Лазещина, а также автотрассой областного значения, на которой из-за подтопления временно ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
Фото: Полиция Закарпатья
Над устранением последствий подтопления работают спасатели.
Напомним, что в июне в Черновцах вследствие ливня подтопило 80 домов и 150 приусадебных участков. Пострадали 17 сел.