Представлен дизайнерский электромобиль, совмещающий комфорт однокомнатной квартиры и функцию очистителя забортного воздуха

На фестивале в Гудвуде (Великобритания) показали концепцию электромобиля-жилища, самой интересной особенностью которого является сбор в процессе движения мельчайших твёрдых частиц из воздуха. Дизайн электромобиля разработал именитый британский архитектор Томас Хезервик (Thomas Heatherwic). Производством машин через пару лет займётся китайская компания IM Motors.

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По замыслу китайского заказчика, электромобили нельзя проектировать с использованием устоявшихся традиций. Это новый вид транспорта, и дизайн тоже должен быть новым и необычным. Как считают опрошенные BBC британские эксперты, внешний вид и конструкция дизайнерского электромобиля Airo действительно необычны. Необычны настолько, что есть сомнение в способности этого электромобиля дойти до стадии серийного производства.

Источник изображения: BBC

Установленная в передней части электромобиля воздушная фильтрационная система во время движения автомобиля собирает из воздуха загрязняющие его частицы. За год один электромобиль может собрать частицы объёмом с теннисный мяч. Миллионы таких машин способны собрать заметный объём загрязнений, которые при обычных условиях осядут в лёгких людей или попадут в растения или организмы животных.

Источник изображения: BBC

Наконец, дополнительное пространство — это ещё одна ценность электромобиля Airo. Салон машины со столом в центре и четырьмя удобными креслами-трансформерами (они легко превращаются в кровати) может стать уютной гаванью для владельца в любое время и в любом месте, где можно уединиться самому или с друзьями, поужинать в кругу семьи или воспользоваться салоном как кабинетом для работы.

Источник изображения: BBC



