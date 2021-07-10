Представлен дизайнерский электромобиль, совмещающий комфорт однокомнатной квартиры и функцию очистителя забортного воздуха

На фестивале в Гудвуде (Великобритания) показали концепцию электромобиля-жилища, самой интересной особенностью которого является сбор в процессе движения мельчайших твёрдых частиц из воздуха. Дизайн электромобиля разработал именитый британский архитектор Томас Хезервик (Thomas Heatherwic). Производством машин через пару лет займётся китайская компания IM Motors.

Представлен дизайнерский электромобиль, совмещающий комфорт однокомнатной квартиры и функцию очистителя забортного воздуха

Источник изображения: BBC

По замыслу китайского заказчика, электромобили нельзя проектировать с использованием устоявшихся традиций. Это новый вид транспорта, и дизайн тоже должен быть новым и необычным. Как считают опрошенные BBC британские эксперты, внешний вид и конструкция дизайнерского электромобиля Airo действительно необычны. Необычны настолько, что есть сомнение в способности этого электромобиля дойти до стадии серийного производства.

Представлен дизайнерский электромобиль, совмещающий комфорт однокомнатной квартиры и функцию очистителя забортного воздуха

Источник изображения: BBC

Установленная в передней части электромобиля воздушная фильтрационная система во время движения автомобиля собирает из воздуха загрязняющие его частицы. За год один электромобиль может собрать частицы объёмом с теннисный мяч. Миллионы таких машин способны собрать заметный объём загрязнений, которые при обычных условиях осядут в лёгких людей или попадут в растения или организмы животных.

Представлен дизайнерский электромобиль, совмещающий комфорт однокомнатной квартиры и функцию очистителя забортного воздуха

Источник изображения: BBC

Наконец, дополнительное пространство — это ещё одна ценность электромобиля Airo. Салон машины со столом в центре и четырьмя удобными креслами-трансформерами (они легко превращаются в кровати) может стать уютной гаванью для владельца в любое время и в любом месте, где можно уединиться самому или с друзьями, поужинать в кругу семьи или воспользоваться салоном как кабинетом для работы.

Представлен дизайнерский электромобиль, совмещающий комфорт однокомнатной квартиры и функцию очистителя забортного воздуха

Источник изображения: BBC


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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