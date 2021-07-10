Укрзализныця рассказала, какие еще рейсы задерживаются после схождения поезда с рельсов в Киевской области

Укрзализныця рассказала, какие еще поезда задерживаются после аварии схождения с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка.

Об этом говорится на странице предприятия в соцсети Facebook.

Задерживаются такие рейсы:

№870 Шепетовка-Киев (задержка составляет 5 часов 28 минут);

№14 Солотвино - Киев (задержка составляет 4часа 02 минуты)

№118 Черновцы-Чернигов (задержка составляет 3 часа 58 минут);

№146 Измаил-Киев (задержка составляет 3 часа 51 минуту)

№142 Львов-Бахмут (задержка составляет 3 часа 46 минут);

№868 Гречаны-Киев (задержка составляет 3 часа 29 минут);

№298 Николаев-Киев (задержка составляет 2 часа 27 минут);

№779 Сумы-Винница (задержка составляет 2 часа 03 минуты)

№715 Киев-Львов (задержка составляет 1 час 43 минуты)

№761 Киев-Одесса (задержка составляет 1 час 27 минут);

№750 Ивано-Франковск-Киев (задержка составляет 38 минут);

№85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 29 минут).

"Задержки отправления и прибытия обратных рейсов в указанных направлениях не ожидаются", - отметили в Укрзализныце.

Работы над восстановлением полноценного движения продолжаются, Укрзализныця обеспечивает подвоз пассажиров в аэропорты Киева и назначает вне графика остановки в Киеве-Волынском, куда выведен в рейс дополнительный Аэроэкспресс.

Напомним, под Киевом возле города Боярка с рельсов зійшов господарський потяг. Авария вызвала задержку пассажирских поездов.

В феврале в Днепропетровской области 8 грузовых вагонов сошли с рельсов.