Укрзализныця рассказала, какие еще рейсы задерживаются после схождения поезда с рельсов в Киевской области
Опаздывают 12 поездов.
Укрзализныця рассказала, какие еще поезда задерживаются после аварии схождения с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка.
Об этом говорится на странице предприятия в соцсети Facebook.
Задерживаются такие рейсы:
№870 Шепетовка-Киев (задержка составляет 5 часов 28 минут);
№14 Солотвино - Киев (задержка составляет 4часа 02 минуты)
№118 Черновцы-Чернигов (задержка составляет 3 часа 58 минут);
№146 Измаил-Киев (задержка составляет 3 часа 51 минуту)
№142 Львов-Бахмут (задержка составляет 3 часа 46 минут);
№868 Гречаны-Киев (задержка составляет 3 часа 29 минут);
№298 Николаев-Киев (задержка составляет 2 часа 27 минут);
№779 Сумы-Винница (задержка составляет 2 часа 03 минуты)
№715 Киев-Львов (задержка составляет 1 час 43 минуты)
№761 Киев-Одесса (задержка составляет 1 час 27 минут);
№750 Ивано-Франковск-Киев (задержка составляет 38 минут);
№85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 29 минут).
"Задержки отправления и прибытия обратных рейсов в указанных направлениях не ожидаются", - отметили в Укрзализныце.
Работы над восстановлением полноценного движения продолжаются, Укрзализныця обеспечивает подвоз пассажиров в аэропорты Киева и назначает вне графика остановки в Киеве-Волынском, куда выведен в рейс дополнительный Аэроэкспресс.
Напомним, под Киевом возле города Боярка с рельсов зійшов господарський потяг. Авария вызвала задержку пассажирских поездов.
В феврале в Днепропетровской области 8 грузовых вагонов сошли с рельсов.