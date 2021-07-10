Блогер показал, как работает ключ для взлома автомобиля (видео)

Сейчас существует большое количество систем, которые защищают автомобили от угонщиков. Тем не менее, в нашей стране ежегодно угоняют тысячи автомобилей. На YouTube разместили видео, в котором показано, как владелец Ford Explorer вскрывает замок своей машины.

Для взлома он взял слесарный инструмент Lishi, который легко можно купить и в нашей стране.

Автомобилист вставляет инструмент в замок двери со стороны водителя и начинает вдвигать в него лезвия. Если прислушаться, то слышно, как лезвия щелкают об штифты замка.

Дверь открылась довольно быстро, но владелец Explorer об этом сразу узнал. Ему почти сразу на смартфон пришло соответствующее уведомление. Это подняла тревогу одна из систем безопасности, которая не получила сигнал со штатного ключа.

Сейчас ключи имеют передатчики для идентификации. Они дают знать автомобилю, что этот ключ имеет право открывать двери и запускать силовой агрегат. Жало ключа для этого не подойдет. Поэтому эксперимент с открытием Explorer – просто игра, а не инструкция для взлома.

Ранее мы показали видео, в котором специалист менее чем за одну минуту открыл заблокированную Hyundai Elantra.