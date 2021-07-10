26-летнюю львовянку ударило током на вагоне-цистерне

Женщина госпитализирована.

Во Львове на железнодорожной станции "Пидзамче" 26-летняя женщина получила поражения электрическим током, находясь на вагоне-цистерне.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

Фото: lv.dsns.gov.ua

"К месту происшествия были направлены спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части Львова и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины во Львовской области", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью спецоборудования сняли пострадавшую.

Фото: lv.dsns.gov.ua

"В результате поражения током женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова", - добавили в ГСЧС.

К месту вызова были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Фото: lv.dsns.gov.ua

Напомним, в декабре 2020 года двое несовершеннолетних девушек в Ровно и Львове погибли в течение суток, пытаясь сделать зрелищное селфи.

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