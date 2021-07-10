26-летнюю львовянку ударило током на вагоне-цистерне
Женщина госпитализирована.
Во Львове на железнодорожной станции "Пидзамче" 26-летняя женщина получила поражения электрическим током, находясь на вагоне-цистерне.
Об этом сообщили местные чрезвычайники.
"К месту происшествия были направлены спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части Львова и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины во Львовской области", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью спецоборудования сняли пострадавшую.
"В результате поражения током женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова", - добавили в ГСЧС.
К месту вызова были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Напомним, в декабре 2020 года двое несовершеннолетних девушек в Ровно и Львове погибли в течение суток, пытаясь сделать зрелищное селфи.