Авиация МВД получила пятый за год вертолет по контракту с французами

Вертолет передадут подразделениям Национальной гвардии Украины.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Авиация МВД получила в этом году пятый вертолет по контракту с "Airbus Helicopters".

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Это четвертый вертолет Н-225, который приступит к выполнению боевых задач подразделениями Национальной гвардии Украины.

Вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. В частности, они задействованы для оперативного перемещения личного состава НГУ на большие расстояния, выполнения определенных задач, эвакуации больных и раненых, поисково-спасательных мероприятий.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Аваков отметил, что контракт с французской компанией Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов успешно выполняется, а к концу 2021-го Украина получит всего 28 вертолетов в рамках формирования и развития Системы авиационной безопасности МВД.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, в Единую систему авиационной безопасности и защиты МВД от французского производителя уже поступило 14 вертолетов.

Два типа Н125 - для Государственной пограничной службы Украины, два типа Н145 для Национальной полиции и 10 типа Н225 (6 для ГСЧС Украины и 4 для Нацгвардии).

В мае ГСЧС в рамках создания системы авиационной безопасности МВД получила шестой вертолет H225 Super Puma.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Омбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУОмбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУ
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
Активисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшим в автокатастрофе в ДнепреАктивисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшим в автокатастрофе в Днепре
В Яремче автомобиль сорвался с обрыва, погибли четыре человекаВ Яремче автомобиль сорвался с обрыва, погибли четыре человека
Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»
Блок рекламы


Похожие новости
В Польше вертолет с гражданами Украины упал в воду, три человека госпитализированыВ Польше вертолет с гражданами Украины упал в воду, три человека госпитализированы
Cruise получила разрешение на перевозку пассажиров на автономном транспорте без водителя в КалифорнииCruise получила разрешение на перевозку пассажиров на автономном транспорте без водителя в Калифорнии
МВД до конца года получит 26 вертолетов AirbusМВД до конца года получит 26 вертолетов Airbus
Китайская компания Pony.ai получила разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в КалифорнииКитайская компания Pony.ai получила разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии
ГСЧС получила шестой вертолет в рамках соглашения с ФранциейГСЧС получила шестой вертолет в рамках соглашения с Францией
Судья Печерского суда получила выговор за "отмазывание" пьяных водителейСудья Печерского суда получила выговор за "отмазывание" пьяных водителей
Нацгвардия получила третий французский вертолет Airbus Н-225Нацгвардия получила третий французский вертолет Airbus Н-225
Каждый пятый владелец электромобиля в Калифорнии вернулся к использованию автомобиля с ДВС из-за неудобства зарядкиКаждый пятый владелец электромобиля в Калифорнии вернулся к использованию автомобиля с ДВС из-за неудобства зарядки
Вертолет ГСЧС доставил 46-летнюю женщину с инфарктом из Турки во ЛьвовВертолет ГСЧС доставил 46-летнюю женщину с инфарктом из Турки во Львов
Украина будет поставлять двигатели для турецких ударных вертолетовУкраина будет поставлять двигатели для турецких ударных вертолетов
Последние новости
Подгружаем последние новости