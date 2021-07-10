Авиация МВД получила пятый за год вертолет по контракту с французами

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Авиация МВД получила в этом году пятый вертолет по контракту с "Airbus Helicopters".

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Это четвертый вертолет Н-225, который приступит к выполнению боевых задач подразделениями Национальной гвардии Украины.

Вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. В частности, они задействованы для оперативного перемещения личного состава НГУ на большие расстояния, выполнения определенных задач, эвакуации больных и раненых, поисково-спасательных мероприятий.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Аваков отметил, что контракт с французской компанией Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов успешно выполняется, а к концу 2021-го Украина получит всего 28 вертолетов в рамках формирования и развития Системы авиационной безопасности МВД .

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, в Единую систему авиационной безопасности и защиты МВД от французского производителя уже поступило 14 вертолетов.

Два типа Н125 - для Государственной пограничной службы Украины, два типа Н145 для Национальной полиции и 10 типа Н225 (6 для ГСЧС Украины и 4 для Нацгвардии).