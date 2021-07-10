Владельца Lamborghini на еврономерах оштрафовали на 170 тыс грн

Сотрудники Киевской таможни обнаружили суперкар Lamborghini Aventador на иностранной регистрации, который нарушил сроки пребывания в Украине. Поэтому его владельца оштрафовали на 170 тысяч гривен, сообщила в Facebook пресс-служба ведомства.

Таможенники обнаружили Lamborghini, находящийся незаконно в Украине, не случайно или, например, когда его захотели легализовать, а во время проверки электронной таможенной базы данных. Такая проверка осуществляется регулярно и поэтому раньше или позже нарушителей таможенного законодательства находят.

Оказалось, что этот суперкар ввез в Украину в режиме временного ввоза сроком до одного года в феврале 2020 года гражданин Израиля. То есть сроки его пребывания в нашей стране уже превышены, а его владелец не обращался в таможню с заявлением о продлении срока временного ввоза.

Поэтому таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 6 ст 481 Таможенного кодекса Украины, и направили его в суд. Суд уже оштрафовал владельца суперкара на 170 тысяч гривен.

Что же касается самого суперкара, то его временно изъяли, до тех пор, пока владелец не оплатит штраф.

Ранее стало известно, что около 150 тысяч украинцев не могут по льготной цене растаможить свои автомобили на иностранной регистрации.