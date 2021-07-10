С понедельника киевский фуникулер закроют на ремонт

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования.

С 12 июля до 20 августа фуникулер в Киеве закроют на плановый ежегодный ремонт.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс".

Технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в тот же период.

"После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой", - говорится в сообщении.

Киевский фуникулер - фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве . Линия состоит из двух станций.

Торжественное открытие фуникулера состоялось 7 мая 1906 года. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю террасу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линию продлили еще на тридцать восемь метров до улицы Петра Сагайдачного.