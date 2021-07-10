Дефицит компонентов сократил объёмы продаж автомобилей в Китае на 12 %

В последние годы китайский автомобильный рынок рост уверенными темпами, и только первая фаза пандемии в марте 2020 года нарушила эту тенденцию. В этом году объёмы реализации новых авто в КНР начали снижаться в мае, но уже из-за дефицита полупроводниковых компонентов. Электромобилям пока удаётся избегать этой проблемы, но их доля в объёмах реализации не превышает 10 %.

Источник изображения: Reuters

Как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на Китайскую ассоциацию автопроизводителей, объёмы продаж новых автомобилей в Поднебесной в июне сократились на 12 %, лишь слегка превысив 2 млн экземпляров. В мае снижение достигало 3 % в годовом сравнении. Спрос при этом растёт, поэтому многие зарубежные автопроизводители пытаются отдавать приоритет поставкам продукции на китайский рынок.

Уравновесить спрос и предложение мешает дефицит полупроводниковых компонентов. Один из китайских автопроизводителей, Chongqing Changan Automobile, сообщает о снижении объёмов производства на 10 % в мае и на 15 % в июне из-за задержек поставок компонентов из Европы. Складские запасы готовых автомобилей на всём китайском рынке в июне снизились на 30 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 480 тысяч штук, хотя обычно они не опускаются ниже отметки в 500 тысяч машин.

Электромобили и гибриды решительно противостоят негативной тенденции. В первой половине этого года объёмы их продаж в Китае увеличились в три раза до 1,21 млн штук. По прогнозам профильной ассоциации, в этом году данные типы транспортных средств увеличат объёмы реализации на 80 % до 2,4 млн штук. С другой стороны, их доля в общем количестве продаваемых авто не превышает 10 %, поэтому исправить общую тенденцию они не смогут. Машины с силовыми установками нового типа используют на 50 % больше полупроводниковых компонентов, производители в условиях дефицита стараются отдавать им приоритет в снабжении.

Китайские производители надеются, что уже в третьем квартале проблема дефицита компонентов начнёт утрачивать остроту, а по итогам 2021 года удастся продать 27 млн машин, что на 7 % больше итогов предыдущего года. Автомобильный рынок Китая формирует примерно 10 % валового внутреннего продукта, поэтому его проблемы привлекают внимание правительственных чиновников. С другой стороны, у них сейчас не так много возможностей влиять на ситуацию с дефицитом компонентов.



