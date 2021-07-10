Игрушки позавидуют: представлен электрический микро-экскаватор Komatsu на платформе от электробайков Honda

Honda создала самый симпатичный в мире электрический микро-экскаватор. За основу силовой платформы компания взяла собственные универсальные аккумуляторные блоки от электрических мотоциклов. Это позволило превратить микро-экскаватор PC 01 компании Komatsu едва ли не в игрушку. Никаких выхлопов, гари и потёков топлива — работа мечты.

Игрушки позавидуют: представлен электрический микро-экскаватор Komatsu на платформе от электробайков Honda

Источник изображения: Honda

Как сообщили в Honda, у компании громадные планы по переводу строительной и другой техники на тяговые аккумуляторы. И хотя конструкция и все механические узлы электрического микро-экскаватора PC 01E разработали инженеры Komatsu, вклад специалистов Honda в новинку также был значительный. Это не только батарейные блоки Mobile Power Packs (MPP), но также основной привод и гидравлический насос для управления стрелой, манипулятором и ковшом.

Игрушки позавидуют: представлен электрический микро-экскаватор Komatsu на платформе от электробайков Honda

Источник изображения: Honda

Со стороны может показаться, что техника работает медленно и уступает по производительности человеку с лопатой. Но при рытье узких и относительно глубоких траншей в тяжёлом грунте подобная техника сэкономит силы, время и деньги. Небольшие размеры позволят эксплуатировать Komatsu PC 01E в городских условиях, часто сильно стеснённых. Японцы в этом знают толк.

В любом случае хорошо, что такая техника на электрической тяге появляется. Пока это адаптация, однако со временем появятся оптимальные электрические решения. Простота в эксплуатации и обслуживании также сыграют свою роль в повышении спроса на подобную технику. Останется только заменить человека автопилотом. Но это уже другая история.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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