Концентрация Volkswagen на премиальных моделях позволила избежать падения прибыли в условиях дефицита чипов

Когда на автомобильном рынке возникла нехватка полупроводниковых компонентов, многие производители начали отдавать приоритет выпуску более доходных моделей, поскольку было очевидно, что поддерживать объёмы выпуска массовых моделей они на прежнем уровне не смогут. Подобная тактика помогла Volkswagen не только избежать снижения объёмов прибыли, но и превзойти показатели 2019 года.

Концентрация Volkswagen на премиальных моделях позволила избежать падения прибыли в условиях дефицита чипов

Источник изображения: Reuters

В данном случае 2019 год используется в качестве базы для сравнения из-за отсутствия влияния фактора пандемии, который существенно сократил объёмы продаж автомобилей в первой половине 2020 года. Как отмечает Reuters, в первом полугодии Volkswagen удалось увеличить операционную прибыль с 9 до 11 млн евро по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В прошлом году компания завершила первое полугодие с 1,49 млрд евро операционных убытков, поэтому можно говорить, что допандемийные показатели ей удалось превзойти.

Бизнес Volkswagen в первом полугодии поддержал стабильный спрос на автомобили марок Porsche и Audi в странах Европы и США, а вот китайский рынок почувствовал на себе влияние дефицита чипов, поэтому здесь объёмы продаж автомобилей всех марок в июне сократились на 12,4 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По словам представителей немецкого автоконцерна, основное влияние дефицита компонентов на бизнес Volkswagen в мировых масштабах почувствуется во второй половине этого года.

Чистый денежный поток Volkswagen в автомобильном бизнесе в первой половине этого года вырос до 10 млрд евро против 5,57 млрд евро в 2019 году, а в прошлом он достиг отрицательного значения и номинальной величины 4,8 млрд евро. Полный отчёт за второй квартал этого года немецкий автогигант опубликует 29 июля, но предварительная статистика уже вызвала рост курса акций Volkswagen на 5,8 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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