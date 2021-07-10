Под Киевом сошел с рельсов хозяйственный поезд (обновлено)

Авария вызвала задержку пассажирских поездов.

Под Киевом возле города Боярка с рельсов сошел хозяйственный поезд.

Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.

"Все пассажирские поезда, которые едут через Боярку и Фастов, запаздывают. Например, поезд Одесса-Киев № 106 - на 3:30 часа", - отметил он.

Фото: Faceebook/Александра Скоробагатько

Фото: Юрий Яблонский

Фото: Facebook/Славинская Алена

Фото: Facebook/Славинская Алена

Поезда опаздывают от трех часов ориентировочно.

"Часть пассажиров пересели в электричку, и теперь в поле сидят", - добавил корреспондент.

Обновление 11:43. В Укрзализныце обнародовали список поездов, которые опаздывают из-за схождения с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка.

По состоянию на 9:00 задерживаются рейсы:

?№144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3 часа)

?№142 Львов - Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут);

?№358 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 30 минут);

?№761 Киев - Одесса (задержка составила 1 час 40 минут);

?№715 Киев - Львов (задержка составила 1 час 25 минут);

?№20 Попасная - Киев (задержка составила 1 час)

?№50 Трускавец - Киев (задержка составила 1 час 35 минут);

?№118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1 час 50 минут);

?№10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2 часа)

?№81 Ужгород - Киев (задержка составила 2 часа)

?№106 Одесса - Киев (задержка составила 2 часа)

?№281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут);

?№30 Ужгород - Киев (задержка составила 1 час)

Работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся.

Напомним, в феврале в Днепропетровской области 8 грузовых вагонов сошли с рельсов.

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