Под Киевом сошел с рельсов хозяйственный поезд (обновлено)
Авария вызвала задержку пассажирских поездов.
Под Киевом возле города Боярка с рельсов сошел хозяйственный поезд.
Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.
"Все пассажирские поезда, которые едут через Боярку и Фастов, запаздывают. Например, поезд Одесса-Киев № 106 - на 3:30 часа", - отметил он.
Поезда опаздывают от трех часов ориентировочно.
"Часть пассажиров пересели в электричку, и теперь в поле сидят", - добавил корреспондент.
Обновление 11:43. В Укрзализныце обнародовали список поездов, которые опаздывают из-за схождения с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка.
По состоянию на 9:00 задерживаются рейсы:
?№144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3 часа)
?№142 Львов - Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут);
?№358 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 30 минут);
?№761 Киев - Одесса (задержка составила 1 час 40 минут);
?№715 Киев - Львов (задержка составила 1 час 25 минут);
?№20 Попасная - Киев (задержка составила 1 час)
?№50 Трускавец - Киев (задержка составила 1 час 35 минут);
?№118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1 час 50 минут);
?№10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2 часа)
?№81 Ужгород - Киев (задержка составила 2 часа)
?№106 Одесса - Киев (задержка составила 2 часа)
?№281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут);
?№30 Ужгород - Киев (задержка составила 1 час)
Работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся.
Напомним, в феврале в Днепропетровской области 8 грузовых вагонов сошли с рельсов.