Renault представил обновленный кроссовер Captur

Компания Renault представила обновленный кроссовер Renault Captur. Сразу скажем, что это версия для бразильского рынка, а не для Европы.

Обновленный Renault Captur получил новую радиаторную решетку (она стала больше), новый передний бампер, рестайлинговые фары и задние фонари.

В салоне тоже произошли некоторые изменения. Например, появился новый руль, есть обновленные подлокотники и др.

В базовой комплектации будет информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. За дополнительную оплату можно будет получить камеру кругового обзора и мониторинг мертвых зон.

Атмосферных двигателей больше нет. Единственный вариант – 1,3 л турбомотор, мощность которого увеличена до 170 л.с.

В Украине уже начался прием заказов на новый Renault Captur 2021 модельного года. В базовой комплектации с 1,3 л бензиновым двигателем (130 л.с.) и с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением он стоит от 603 900 гривен.

Напомним, ранее в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.