2021-07-10
Под Киевом сошел с рельсов грузовой поезд
Авария вызвала задержку пассажирских поездов.
Под Киевом возле города Боярка с рельсов сошел грузовой поезд.
Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.
"Все пассажирские поезда, которые едут через Боярку и Фастов, запаздывают. Например, поезд Одесса-Киев № 106 - на 3:30 часа", - отметил он.
Фото: Faceebook/Александра Скоробагатько
Фото: Юрий Яблонский
Фото: Facebook/Славинская Алена
Фото: Facebook/Славинская Алена
Поезда опаздывают от трех часов ориентировочно.
"Часть пассажиров пересели в электричку, и теперь в поле сидят", - добавил корреспондент.
Напомним, в феврале в Днепропетровской области 8 грузовых вагонов сошли с рельсов.