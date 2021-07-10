Под Киевом сошел с рельсов грузовой поезд

Под Киевом возле города Боярка с рельсов сошел грузовой поезд.

Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.

"Все пассажирские поезда, которые едут через Боярку и Фастов, запаздывают. Например, поезд Одесса-Киев № 106 - на 3:30 часа", - отметил он.

Фото: Faceebook/Александра Скоробагатько

Фото: Юрий Яблонский

Фото: Facebook/Славинская Алена

Фото: Facebook/Славинская Алена

Поезда опаздывают от трех часов ориентировочно.

"Часть пассажиров пересели в электричку, и теперь в поле сидят", - добавил корреспондент.

Напомним, в феврале в Днепропетровской области 8 грузовых вагонов сошли с рельсов.