Японии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 году

В 2020 году авиакомпания Japan Airlines вложила средства Volocopter — начинающего немецкого разработчика электрических летательных аппаратов с вертикальным взлётом и посадкой. Японские власти полны решимости утвердить правила их эксплуатации к 2025 году, и тогда местные компании смогут перейти к предоставлению услуг аэротакси и им подобных на коммерческой основе.

Японии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 году

Источник изображения: Volocopter

Японская авиакомпания намеревается начать освоение воздушного пространства при помощи электролётов марки Volocopter с префектуры Миэ, где уже разрешены испытательные полёты в строго обозначенных зонах. В дальнейшем воздушные такси должны будут наладить доставку пассажиров из аэропорта в близлежащие районы. Летательный аппарат VoloCity в его нынешнем варианте способен перевозить двух человек совокупной массой не более 200 кг на расстояние до 35 км со скоростью 110 км/ч. Получается, что помимо пилота, на борту может находиться всего один пассажир, не обременённый багажом.

Экспериментальные полёты, как отмечает Nikkei Asian Review, ограничатся дистанцией в 20 км, но в дальнейшем авиакомпания намеревается соединить при помощи сервиса близлежащие города в радиусе от 50 до 150 км. Перелёт на такие расстояния потребует промежуточных посадок для замены девяти аккумуляторных блоков, которые приводят в движение 18 лопастей летательного аппарата. Подразумевается, что на замену батарей уйдёт не более пяти минут.

Japan Airlines собирается попутно оказывать услуги по обучению пилотов и осуществлению контрактных авиаперевозок. Конкурирующая ANA Holdings тоже намеревается освоить аналогичные услуги к 2025 фискальному году. К тому времени японские власти должны выпустить понятные правила эксплуатации подобных летательных аппаратов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
Активисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшим в автокатастрофе в ДнепреАктивисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшим в автокатастрофе в Днепре
Омбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУОмбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУ
Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»
Еврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу DaimlerЕврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу Daimler
Блок рекламы


Похожие новости
Jeep пообещала представить электрические внедорожники всех классов к 2025 годуJeep пообещала представить электрические внедорожники всех классов к 2025 году
Глава Renault считает, что перебои с поставками сохранятся и в 2022 годуГлава Renault считает, что перебои с поставками сохранятся и в 2022 году
Немецкий разработчик аэротакси Volocopter получил разрешение на производство летательных аппаратовНемецкий разработчик аэротакси Volocopter получил разрешение на производство летательных аппаратов
Daimler, Volvo и Traton вместе построят сеть зарядных станций для электрических грузовиковDaimler, Volvo и Traton вместе построят сеть зарядных станций для электрических грузовиков
Такси подорожает в УкраинеТакси подорожает в Украине
Южная Корея разработает полностью автономные машины к 2027 году
Subaru Forester нового поколения представили в ЯпонииSubaru Forester нового поколения представили в Японии
Украинский сервис аренды электросамокатов Kiwi привлек почти $1 миллион инвестицийУкраинский сервис аренды электросамокатов Kiwi привлек почти $1 миллион инвестиций
В 2022 году появится электрический спорткар Honda Sports EVВ 2022 году появится электрический спорткар Honda Sports EV
Тайваньская Gogoro начнёт выпускать в Китае электрические скутеры и запустит для них сервис быстрой замены батарейТайваньская Gogoro начнёт выпускать в Китае электрические скутеры и запустит для них сервис быстрой замены батарей
Последние новости
Подгружаем последние новости