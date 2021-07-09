"Автомагистраль-Юг" завершает строительство 80 км ключевой трассы Днепропетровщины

В августе в Днепропетровской области будут полностью завершены работы на 80-километровом участке трассы М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. Ремонтные работы выполняют 300 дорожников и 150 единиц техники, сообщает официальная страница президентской программы «Большое строительство» в Facebook.

Компания «Автомагистраль-Юг», которая ведет дорожные работы, начала ремонт 80 км Пятихатского направления осенью прошлого года. С тех пор по всей протяженности участка были расчищены обочины, уложены усиленная основа и выравнивающий слой из крупнозернистого асфальта. Также заменили старые трубы, отремонтировали искусственные сооружения.

Сейчас на участке кладут верхний слой полотна, после чего останется нанести разметку и установить новые знаки и барьерные ограждения.

Кроме того, в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство» компания восстанавливает другие участки трассы М-04: идет ремонт около 50 км от Павлограда до села Славянка, 63 км от Днепра в направлении Павлограда. А уже в этом месяце будет сдано около 45 км дороги от Днепра в направлении Кривого Рога.

Напомним, трасса М-04 является не только одной из ключевых транспортных артерий Днепропетровщины, но и частью Дороги Единства - маршрута протяженностью около 1400 км, которую создают по программе президента Владимира Зеленского «Большое строительство».

Как сообщал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, трасса европейского качества соединит запад и восток страны и будет открыта к 30-летию Независимости.