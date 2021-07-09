"Автомагистраль-Юг" завершает строительство 80 км ключевой трассы Днепропетровщины

Ремонт начался осенью прошлого года.

В августе в Днепропетровской области будут полностью завершены работы на 80-километровом участке трассы М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. Ремонтные работы выполняют 300 дорожников и 150 единиц техники, сообщает официальная страница президентской программы «Большое строительство» в Facebook.

Компания «Автомагистраль-Юг», которая ведет дорожные работы, начала ремонт 80 км Пятихатского направления осенью прошлого года. С тех пор по всей протяженности участка были расчищены обочины, уложены усиленная основа и выравнивающий слой из крупнозернистого асфальта. Также заменили старые трубы, отремонтировали искусственные сооружения.

Сейчас на участке кладут верхний слой полотна, после чего останется нанести разметку и установить новые знаки и барьерные ограждения.

Кроме того, в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство» компания восстанавливает другие участки трассы М-04: идет ремонт около 50 км от Павлограда до села Славянка, 63 км от Днепра в направлении Павлограда. А уже в этом месяце будет сдано около 45 км дороги от Днепра в направлении Кривого Рога.

Напомним, трасса М-04 является не только одной из ключевых транспортных артерий Днепропетровщины, но и частью Дороги Единства - маршрута протяженностью около 1400 км, которую создают по программе президента Владимира Зеленского «Большое строительство».

Как сообщал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, трасса европейского качества соединит запад и восток страны и будет открыта к 30-летию Независимости.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
Активисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшим в автокатастрофе в ДнепреАктивисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшим в автокатастрофе в Днепре
Омбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУОмбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУ
Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»
Еврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу DaimlerЕврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу Daimler
Блок рекламы


Похожие новости
Германия оштрафует Tesla за незаконное строительствоГермания оштрафует Tesla за незаконное строительство
"Укравтодор" определил победителя тендера на строительство моста в Молдову за 3,4 млрд гривен"Укравтодор" определил победителя тендера на строительство моста в Молдову за 3,4 млрд гривен
Во время ремонта трассы Киев-Борисполь впервые задействовали технологию геодезического сопровожденияВо время ремонта трассы Киев-Борисполь впервые задействовали технологию геодезического сопровождения
В Одесской области компания "Автомагистраль-Юг" завершает восстановление дороги, ведущей в МолдовуВ Одесской области компания "Автомагистраль-Юг" завершает восстановление дороги, ведущей в Молдову
Строительство Киевской объездной дороги вывели из-под действия закона о "Прозорро"Строительство Киевской объездной дороги вывели из-под действия закона о "Прозорро"
Мининфраструктуры объявило тендер на строительство Дарницкого моста в КиевеМининфраструктуры объявило тендер на строительство Дарницкого моста в Киеве
"Автомагистраль-Юг" перешла к финишному этапу строительства трассы с Львовщины на Волынь"Автомагистраль-Юг" перешла к финишному этапу строительства трассы с Львовщины на Волынь
«Автомагистраль-Юг» завершает строительство транспортных развязок и моста через канал «Днепр-Донбасс»«Автомагистраль-Юг» завершает строительство транспортных развязок и моста через канал «Днепр-Донбасс»
В Кременчуге начали строительство нового мостаВ Кременчуге начали строительство нового моста
Строительство мостов в Запорожье идет с опережением графика, несмотря на неисправность плавкрана, - КубраковСтроительство мостов в Запорожье идет с опережением графика, несмотря на неисправность плавкрана, - Кубраков
Последние новости
Подгружаем последние новости