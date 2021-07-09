Stellantis инвестирует 30 миллиардов евро в развитие электрокаров и гибридных моделей авто

Stellantis, четвертый по величине автопроизводитель мира, объявил о планах инвестировать более 30 млрд евро до 2025 года в электрификацию линейки выпускаемых автомобилей. Об этом сообщил генеральный директор Stellantis Карлос Таварес во время выступления на мероприятии EV Day 2021, пишет itnews.com.ua.

Stellantis инвестирует 30 миллиардов евро в развитие электрокаров и гибридных моделей авто
Фото: dodajgas.mk

Какие планы компании

Согласно имеющимся данным, Stellantis нацелена на то, чтобы к 2030 году более 70% продаваемых в Европе и более 40% продаваемых в США автомобилей составляли транспортные средства с низким уровнем выбросов, а именно полностью электрические и гибридные модели.

Все 14 автомобильных брендов корпорации, включая Peugeot, Jeep, Fiat и Opel, будут производить полностью электрические авто.

Еще одним направлением развития станет электрификация линейки коммерческих автомобилей, а также выпуск фургонов на водородных топливных элементах.

Кроме того, Stellantis намерена сократить расходы на производство аккумуляторных батарей на 40% до 2024 года и еще более чем на 20% до 2030 года.

Также известно, что автопроизводитель планирует задействовать четыре платформы для своих электромобилей. Покупателям станут доступны модели с запасом хода от 500 до 800 км и возможностью быстрой зарядки до 32 км в минуту.

Контекст

Корпорация Stellantis, которая была образована в начале года в результате слияния Fiat Chrysler и PSA, заявила, что ее стратегия будет поддерживаться пятью заводами по производству аккумуляторов в Европе и Северной Америке, за счет чего Stellantis планирует превратиться в конкурента Tesla и других лидеров рынка электромобилей.

«Этот период трансформации — прекрасная возможность для перезагрузки и начала новой гонки. Группа идет полным ходом по пути электрификации», — сказал Карлос Таварес.

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