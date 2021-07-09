Stellantis инвестирует 30 миллиардов евро в развитие электрокаров и гибридных моделей авто
Stellantis, четвертый по величине автопроизводитель мира, объявил о планах инвестировать более 30 млрд евро до 2025 года в электрификацию линейки выпускаемых автомобилей. Об этом сообщил генеральный директор Stellantis Карлос Таварес во время выступления на мероприятии EV Day 2021, пишет itnews.com.ua.
Какие планы компании
Согласно имеющимся данным, Stellantis нацелена на то, чтобы к 2030 году более 70% продаваемых в Европе и более 40% продаваемых в США автомобилей составляли транспортные средства с низким уровнем выбросов, а именно полностью электрические и гибридные модели.
Все 14 автомобильных брендов корпорации, включая Peugeot, Jeep, Fiat и Opel, будут производить полностью электрические авто.
Еще одним направлением развития станет электрификация линейки коммерческих автомобилей, а также выпуск фургонов на водородных топливных элементах.
Кроме того, Stellantis намерена сократить расходы на производство аккумуляторных батарей на 40% до 2024 года и еще более чем на 20% до 2030 года.
Также известно, что автопроизводитель планирует задействовать четыре платформы для своих электромобилей. Покупателям станут доступны модели с запасом хода от 500 до 800 км и возможностью быстрой зарядки до 32 км в минуту.
Контекст
Корпорация Stellantis, которая была образована в начале года в результате слияния Fiat Chrysler и PSA, заявила, что ее стратегия будет поддерживаться пятью заводами по производству аккумуляторов в Европе и Северной Америке, за счет чего Stellantis планирует превратиться в конкурента Tesla и других лидеров рынка электромобилей.
«Этот период трансформации — прекрасная возможность для перезагрузки и начала новой гонки. Группа идет полным ходом по пути электрификации», — сказал Карлос Таварес.