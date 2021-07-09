МВД разработало законопроект о доносах на водителей

МВД разработало законопроект, предусматривающий, что каждый водитель в Украине может следить и сообщать при помощи смартфона о нарушении ПДД другими участниками дорожного движения. Этот законопроект правоохранители уже представили народным депутатам, сообщил нардеп Александр Куницкий.

МВД разработало законопроект о доносах на водителей

О том, что в Украине водителям предоставят право следить друг за другом, чтобы никто не нарушал ПДД, говорили еще в 2020 году. Теперь же МВД уже даже разработало и представило соответствующий законопроект. Правда, его пока еще не зарегистрировали в Верховной Раде, но, судя по всему, это произойдет уже скоро.

Куницкий считает, что у такого законопроекта есть очень большие шансы быть принятым в сессионном зале Верховной Рады.

Итак, что же предлагает новый законопроект? Каждый водитель сможет при помощи смартфона фотографировать и делать видео момента нарушения ПДД другим участником дорожного движения, а потом при помощи приложения "Дия" отправлять (одним прикосновением пальца) данные в полицию.

Полиция на основании полученных фото и видео материалов с нарушением ПДД будет принимать дальнейшее решение о наказании нарушителя.

При этом помощник полиции получит 10% от суммы уплаченного нарушителем штрафа.

МВД считает, что таким образом в Украине значительно снится количество нарушений ПДД и, как следствие, станет меньше ДТП.

Напомним, в марте 2021 года в Украине значительно увеличились штрафы за некоторые нарушения ПДД. Например, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.


Максимов Віталій, Тудей

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