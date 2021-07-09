Dacia готовится выпустить новый бюджетный кроссовер

3 сентября текущего года на автосалоне в Мюнхене состоится официальная премьера нового бюджетного автомобиля Dacia. Это будет 7-местный автомобиль, который заменит минивэн Dacia Lodgy и универсал MCV.

Как будет называться новинка – пока не сообщается. Dacia говорит, что это будет "универсальный семиместный семейный автомобиль". Скорее всего, в своем дизайне он будет сочетать элементы стиля сразу нескольких типов автомобилей – универсала, минивэна и кроссовера.

Некоторые эксперты уже поспешили заявить, что 3 сентября в Мюнхене Dacia представит свой новый большой кроссовер Bigster, который будет больше, чем Duster. Однако, несмотря на то, что концепт Bigster уже представили несколько месяцев назад, его серийная версия появится только к 2025 году.

Некоторые источники утверждают, что новая модель Dacia будет кроссовером-минивэном. Ее построят на базе новых Logan и Sandero. Если это так, то надеемся, что эта новинка получит более мощный двигатель, учитывая ее большие размеры.

В сентябре на автосалоне в Мюнхене Dacia также планирует показать обновленный кроссовер Duster и новый электрический кроссовер Spring. Материнская компания Renault на этом автошоу представит серийный электрический кроссовер Megane E-Tech.

Ранее Dacia показала новый логотип и стиль для своих автомобилей.