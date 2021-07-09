В Україні готують законопроект про доноси на водіїв

Чиновники МВС вирішили відновити практику доносів, яка активно використовувалась за часів сталінських репресій. Зараз доноси обіцяють поновити з використанням сучасних цифрових технологій.

В МВС готують законопроект, який дозволить кожному громадянину фіксувати порушення Правил дорожнього руху іншими його учасниками (не всіма, а лише тими які мають номерний знак) і відправляти відеозапис цього порушення у поліцію, інформує Auto24.

Планується, що для цього повинен бути розроблений окремий додаток, авторизуватися у якому можна буде через «Дію». Телефон з ввімкненою камерою «помічник поліції» буде встановлювати у своєму транспортному засобі та коли він побачить порушення – мусить натиснути на екран. Тоді відео буде надіслано у поліцію.

Також цікаво, що тим, хто відправлятиме такі доноси обіцяють «тридцять сребреників» — 10% від суми сплаченого порушником штрафу буде поступати на рахунок «помічника поліції».

Як каже один з народних депутатів, який колись захищав права водіїв, Олександр Куницький, у такого законопроекту є дуже великі шанси бути прийнятим у сесійному залі Верховної Ради.

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