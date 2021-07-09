Jeep пообещала представить электрические внедорожники всех классов к 2025 году

Jeep заявила, что к 2025 году она наладит выпуск внедорожников всех классов с нулевым уровнем выбросов. В том же году компания предложит гибридные версии всех своих автомобилей. Это означает, что к 2025 году в дополнение к существующим моделям Jeep появятся электрические аналоги Wrangler, Cherokee, Wagoneer и Grand Cherokee.

theverge.com

Jeep, культовый американский автопроизводитель, принадлежащий компании Stellantis (Fiat Chrysler и Peugeot), не спешил внедрять электрические силовые установки в свои автомобили. Вчерашнее объявление призвано внести коррективы в курс компании, подчёркивая её приверженность стремлению наладить выпуск безопасных для экологии транспортных средств. Dodge, ещё одна дочерняя компания Stellantis, выступила вчера же с несколько странным объявлением. Она пообещала никогда не продавать электромобили, но заявила, что выпустит полностью электрический маслкар к 2024 году.

theverge.com

Stellantis является четвёртым по величине производителем автомобилей в мире и обладает достаточным влиянием для стимулирования продаж электромобилей. Ранее в этом году компания представила концептуальный электромобиль Jeep Wrangler Magneto, который основан на бензиновом Jeep Wrangler Rubico 2020 модельного года.



