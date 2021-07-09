Jeep пообещала представить электрические внедорожники всех классов к 2025 году

Jeep заявила, что к 2025 году она наладит выпуск внедорожников всех классов с нулевым уровнем выбросов. В том же году компания предложит гибридные версии всех своих автомобилей. Это означает, что к 2025 году в дополнение к существующим моделям Jeep появятся электрические аналоги Wrangler, Cherokee, Wagoneer и Grand Cherokee.

Jeep пообещала представить электрические внедорожники всех классов к 2025 году

theverge.com

Jeep, культовый американский автопроизводитель, принадлежащий компании Stellantis (Fiat Chrysler и Peugeot), не спешил внедрять электрические силовые установки в свои автомобили. Вчерашнее объявление призвано внести коррективы в курс компании, подчёркивая её приверженность стремлению наладить выпуск безопасных для экологии транспортных средств. Dodge, ещё одна дочерняя компания Stellantis, выступила вчера же с несколько странным объявлением. Она пообещала никогда не продавать электромобили, но заявила, что выпустит полностью электрический маслкар к 2024 году.

Jeep пообещала представить электрические внедорожники всех классов к 2025 году

theverge.com

Stellantis является четвёртым по величине производителем автомобилей в мире и обладает достаточным влиянием для стимулирования продаж электромобилей. Ранее в этом году компания представила концептуальный электромобиль Jeep Wrangler Magneto, который основан на бензиновом Jeep Wrangler Rubico 2020 модельного года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
Активисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшим в автокатастрофе в ДнепреАктивисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшим в автокатастрофе в Днепре
Омбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУОмбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУ
Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»
Еврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу DaimlerЕврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу Daimler
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Renault считает, что перебои с поставками сохранятся и в 2022 годуГлава Renault считает, что перебои с поставками сохранятся и в 2022 году
Электронным билетом можно воспользоваться во всех видах муниципального транспорта, - КГГАЭлектронным билетом можно воспользоваться во всех видах муниципального транспорта, - КГГА
Южная Корея разработает полностью автономные машины к 2027 году
В 2022 году появится электрический спорткар Honda Sports EVВ 2022 году появится электрический спорткар Honda Sports EV
Надежные и недорогие внедорожники: ТОП крепких моделейНадежные и недорогие внедорожники: ТОП крепких моделей
Audi предложила навигацию для всех своих автомобилейAudi предложила навигацию для всех своих автомобилей
Тайваньская Gogoro начнёт выпускать в Китае электрические скутеры и запустит для них сервис быстрой замены батарейТайваньская Gogoro начнёт выпускать в Китае электрические скутеры и запустит для них сервис быстрой замены батарей
Canoo начала принимать заказы на электрические пикап, фургон и микроавтобус — от $33 тысCanoo начала принимать заказы на электрические пикап, фургон и микроавтобус — от $33 тыс
Jeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника TharJeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника Thar
Harley-Davidson будет выпускать электрические мотоциклы под отдельным брендом LiveWire — первую модель представят в июлеHarley-Davidson будет выпускать электрические мотоциклы под отдельным брендом LiveWire — первую модель представят в июле
Последние новости
Подгружаем последние новости