Аваков анонсировал соглашение о взаимном признании водительских удостоверений с Италией

Это позволит украинцам не пересдавать экзамен по вождению в Италии.

Аваков анонсировал соглашение о взаимном признании водительских удостоверений с Италией
Фото: mvs.gov.ua

Глава МВД Украины Арсен Аваков, который является сопредседателем украинско-итальянского межправительственного совета по экономическому, финансовому и промышленному сотрудничеству, провел встречу с парламентариями украинско-итальянской группы дружбы. На ней он сообщил народным депутатам о реализации двусторонних проектов между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Среди прочего, речь идет о приобретении высотного специализированного спасательного оборудования итальянской компании «Cela Industry», а также создании системы скоростных пассажирских поездов. Отмечается, что проекты будут реализовываться при условии частичной локализации производства в Украине. Финансовое кредитование будет осуществлять государственное экспортно-кредитное агентство Италии SACE под государственные гарантии украинского правительства.

"Скоростные поезда «сошьют» сообщение по стране. Например, из Киева в Харьков или Львов можно будет доехать за каких-нибудь 2 часа. Это новый уровень мобильности населения", - приводит слова Авакова пресс-служба МВД.

Глава министерства также сообщил, что уже в скором времени планируется подписание соглашения о взаимном признании водительских удостоверений, которое будет действовать 5 лет. Это позволит украинцам не пересдавать экзамен по вождению в Италии.

Напомним, 1 июля Верховная Рада ратифицировала соглашения между правительствами Украины и Франции на общую сумму 1 миллиард 300 миллионов евро.

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