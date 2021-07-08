Шпионы показали самый мощный Land Cruiser 300

Фотошпионы разместили в Сети фотографии нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Это будет самая мощная версия нового Land Cruiser.

Шпионы показали самый мощный Land Cruiser 300

Спортивный Toyota Land Cruiser 300 от стандартной версии внешне отличается черной ячеистой решеткой радиатора со специальным значком и белой надписью Toyota, передним бампером с серебристой вставкой, пластиковым обвесом, затемненными уникальными литыми колесными дисками.

Определенные изменения произойдут и в салоне, но какие конкретно – пока не известно. Мы заметили на дверях и сиденьях шильдики GR.

Шпионы показали самый мощный Land Cruiser 300

По слухам, такая версия получит уникальную гидравлическую систему стабилизации положения кузова (KDSS). Эта технология использовалась в Lexus GX 470 и в Toyota Land Cruiser 200. Правда, официально эта информация пока еще не подтверждена.

Какой мотор у заряженного Toyota Land Cruiser 300 – тоже пока не известно. В линейку двигателей стандартной версии сейчас входят два силовых агрегата. Это 3,5 л бензиновый твин-турбо мотор V6 мощностью 415 л.с., который работает вместе с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и 3,3-литровый дизель V6 мощностью 299 л.с.

Шпионы показали самый мощный Land Cruiser 300

Напомним, ранее стало известно, что в Украину привезли первую партию новых внедорожников Toyota Land Cruiser 300.


Максимов Віталій, Тудей

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