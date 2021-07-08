Украинские вездеходы Sherp появились в Индии

Украинские вездеходы Sherp уже появились в Индии. В Instagram-аккаунте sherpindia показали фотографии двух таких украинских вездеходов.

Украинские вездеходы Sherp появились в Индии

В Индии есть пустыни, горы, большое количество рек. То есть природные условия подходят для вездехода Sherp, который прекрасно себя чувствует как на реках и болотах, так и в горах. Не зря же его ГСЧС Украины использует в Карпатах.

Два Шерпа доставили в Индию морским путем. Потом их отправили в город Манесар, где их сейчас и тестируют. Вернее, тестируют вне города, по воде и по суше.

Предполагается, что в Индии украинские вездеходы будут использовать в силах самообороны и в спасательных службах. Не исключено, что на них также будут ездить индийские пограничники.

Напомним, что вездеходы Sherp выпускают не только в Украине, но и в РоSSии.

В связи с этим украинская компания Квадро Інтернешнл может перенести производство Sherp в другую страну. Причина – санкции. Дело в том, что украинские вездеходы нельзя ввозить в РоSSию. А, Шерпы, сделанные в РоSSии, нельзя ввозить в США.

Ранее стало известно, что вездеход Sherp получил новую спецверсию.


Максимов Віталій, Тудей

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