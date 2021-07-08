Еврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу Daimler

Еврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу Daimler

Сегодня Европейская комиссия приняла решение оштрафовать пять производителей автомобилей - Daimler, BMW, а также Volkswagen, Audi и Porsche, входящих в концерн Volkswagen на 875 млн евро.

По словам комиссии, эти производители автомобилей вступили в незаконный сговор, чтобы ограничить конкуренцию в области технологий очистки выбросов дизельных автомобилей.

Это первое такого рода решение регулятора, в котором сотрудничество по техническим вопросам, в отличие от фиксации цен или разделения рынка, признано картельным поведением.

Все компании признали свое участие в картеле и согласились урегулировать дело.

Сдал всю схему Daimler, который сообщил Еврокомиссии о существовании картеля и поэтому получил полный иммунитет от штрафов.

Более пяти лет производители автомобилей сознательно избегали конкуренции в области очистки выхлопных газов, несмотря на доступность соответствующих технологий.

Европейские законы устанавливают минимальные стандарты очистки, которые должны соблюдать все производители. Но это по-прежнему оставляет производителям достаточно возможностей для конкуренции, чтобы добиться большего, чем требуется, резюмировали в Еврокомиссии.

МинПром по материалам Металлургпром

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