Еврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу Daimler

Сегодня Европейская комиссия приняла решение оштрафовать пять производителей автомобилей - Daimler, BMW, а также Volkswagen, Audi и Porsche, входящих в концерн Volkswagen на 875 млн евро.



По словам комиссии, эти производители автомобилей вступили в незаконный сговор, чтобы ограничить конкуренцию в области технологий очистки выбросов дизельных автомобилей.



Это первое такого рода решение регулятора, в котором сотрудничество по техническим вопросам, в отличие от фиксации цен или разделения рынка, признано картельным поведением.



Все компании признали свое участие в картеле и согласились урегулировать дело.



Сдал всю схему Daimler, который сообщил Еврокомиссии о существовании картеля и поэтому получил полный иммунитет от штрафов.



Более пяти лет производители автомобилей сознательно избегали конкуренции в области очистки выхлопных газов, несмотря на доступность соответствующих технологий.



Европейские законы устанавливают минимальные стандарты очистки, которые должны соблюдать все производители. Но это по-прежнему оставляет производителям достаточно возможностей для конкуренции, чтобы добиться большего, чем требуется, резюмировали в Еврокомиссии.



