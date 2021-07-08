ТОП-5 самых популярных новых автомобилей в Украине

По данным УкрАвтопрома, в июне 2021 года в Украине продали 8 800 новых автомобилей. Эксперты RST.ua назвали пять самых популярных новых автомобилей среди украинцев в прошлом месяце.

ТОП-5 самых популярных новых автомобилей в Украине

Toyota RAV4

В июне 2021 года в Украине продали 547 кроссоверов Toyota RAV4 (см. фото вверху). Сейчас это самый популярный новый автомобиль на украинском рынке. Он занимает первое место по продажам.

В Украине Toyota RAV4 в базовой комплектации стоит от 771 096 гривен. Он оснащается 1,2 л бензиновым двигателем мощностью 116 л.с.

Kia Sportage

ТОП-5 самых популярных новых автомобилей в Украине

На втором месте по продажам в июне среди новых автомобилей оказался кроссовер Kia Sportage – 532 регистрации. Он постоянно входит в число лидеров по продажам в нашей стране и во многих других странах мира.

В Украине Kia Sportage в базовой комплектации стоит от 567 175 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем, который работает с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Renault Duster

ТОП-5 самых популярных новых автомобилей в Украине

В июне 2021 года 324 украинца купили кроссовер Renault Duster. Это третье место по продажам.

В Украине Duster в базовой комплектации стоит от 379 100 гривен. Он оснащается 1,2 л бензиновым двигателем мощностью 115 л.с., который работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Renault Sandero

ТОП-5 самых популярных новых автомобилей в Украине

В прошлом месяце в Украине продали 309 автомобилей Renault Sandero. Это четвертое место по продажам.

В Украине Sandero в базовой комплектации стоит от 288 800 гривен. Он оснащается 1,0 л бензиновым двигателем мощностью 75 л.с., который работает с механической коробкой передач.

Nissan Qashqai

ТОП-5 самых популярных новых автомобилей в Украине

239 кроссоверов Nissan Qashqai продали в Украине в июне 2021 года. Это пятое место по продажам.

В Украине Qashqai в базовой комплектации стоит от 534 890 гривен. Под капотом у него находится 1,2 л мотор мощностью 115 л.с., который работает с механической коробкой передач.

Ранее эксперты назвали ТОП-10 самых надежных автомобилей, которые реже всего ломаются.


Максимов Віталій, Тудей

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