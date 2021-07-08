"Укрзализныця" запускает еще один летний поезд в Бердянск

С 12 июля "Укрзализныця" назначает курсирование дополнительного двохгруппного ночного скорого поезда №250/261-262/249 Кременчуг, Полтава, Харьков - Бердянск.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд №250/249 сообщением Кременчуг, Полтава - Бердянск будет отправляться из Кременчуга по четным числам в 16:40. В Бердянск он прибывает в 7:27. Обратно из Бердянска поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Кременчуг в 10:22.

Поезд №261/262 сообщением Харьков - Бердянск будет отправляться из Харькова в 21:53 по четным числам. В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Харьков в 04:50.

"Планируя путешествия, обратите внимание, что при смежных датах, например 31 июля и 1 августа, поезд будет отправляться из Кременчуга и Полтавы 30 июля и 2 августа (и прибывать в Бердянск 31 июля и 3 августа соответственно). В обратном направлении, в Кременчуг и Полтаву, он прибывает 1 и 4 августа соответственно", - уточнили в" Укрзализныце ".

Как сообщалось, "Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов кморю.