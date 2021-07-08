Глава Renault считает, что перебои с поставками сохранятся и в 2022 году

В первом полугодии представители автомобильных концернов ещё находили возможность делать определённые прогнозы по ситуации с поставками полупроводниковых компонентов, которая мешает им ритмично выпускать машины в необходимых количествах. Теперь они начали теряться, поскольку обстановка стала плохо предсказуемой.

Глава Renault считает, что перебои с поставками сохранятся и в 2022 году

Источник изображения: The Wall Street Journal

В частности, как отмечает Bloomberg, генеральный директор Renault Лука де Мео (Luca de Meo) во время парламентских слушаний во Франции назвал дефицит компонентов «структурным фактором, который будет присутствовать на протяжении всего 2022 года». Даже если производственные мощности будут увеличиваться, по словам господина де Мео, перебоев с поставками избежать не удастся. Первое полугодие Renault преодолела не без потерь, хотя в целом итогами периода глава компании удовлетворён. Проблемой остаётся плохая предсказуемость ситуации, как он признался, поскольку всё меняется буквально каждую неделю.

Ранее Лука де Мео заявлял, что по итогам всего года Renault вынуждена будет сократить объёмы производства на 100 тысяч автомобилей, но подтвердить свой прежний прогноз или дать новый он на этой неделе отказался. Майский отчёт AlixPartners гласил, что весь мировой автопром по итогам года сократит производство автомобилей на 3,9 млн штук, а финансовые потери в виде упущенной выручки достигнут $110 млн. Американские автопроизводители только за первые пять месяцев этого года сократили объёмы выпуска машин на сотни тысяч штук. Jaguar Land Rover во втором квартале смогла продать в два раза меньше автомобилей, чем планировала. На скорое улучшение ситуации большинство автопроизводителей не рассчитывает.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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