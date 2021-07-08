SkyUp отказалась летать из Одессы в Салоники

Направление снято из расписания из-за недостаточной загрузки.

SkyUp отказалась летать из Одессы в Салоники
Фото: facebook/Skyup-airlines

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines отменяет рейс в направлении Одесса - Салоники - Одесса, который был открыт 6 июля.

Указанное направление снято из расписания из-за недостаточной загрузки, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Однако первые рейсы (в Салоники 6 июля и обратно в Одессу 13 июля) выполняются в соответствии с расписанием.

Пассажирам следующих рейсов, которые не будут выполняться (начиная с 13 июля в Салоники и обратно с 20 июля в Одессу), в SkyUp предложили два варианта: пересесть на рейс Киев - Салоники - Киев с теми же датами вылета или получить возмещение, в том числе через баланс пассажира в личном кабинете на сайте авиакомпании.

Ранее авиакомпания планировала летать на этом маршруте раз в неделю - по вторникам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
Активисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшим в автокатастрофе в ДнепреАктивисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшим в автокатастрофе в Днепре
Омбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУОмбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУ
Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»
11-летний мальчик разбился за рулем BMW под Львовом11-летний мальчик разбился за рулем BMW под Львовом
Блок рекламы


Похожие новости
Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»
Европейский регулятор EASA приказал авиакомпаниям облетать БеларусьЕвропейский регулятор EASA приказал авиакомпаниям облетать Беларусь
Еще четыре авиакомпании заявили, что будут облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в МинскеЕще четыре авиакомпании заявили, что будут облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске
Великобритания обязала свои авиакомпании облетать БеларусьВеликобритания обязала свои авиакомпании облетать Беларусь
Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)
Госавиаслужба аннулировала права SkyUp на 33 маршрутаГосавиаслужба аннулировала права SkyUp на 33 маршрута
Испанский лоукостер Vueling будет летать из Киева в БарселонуИспанский лоукостер Vueling будет летать из Киева в Барселону
У мэрии Одессы отсудили 171 тыс грн за внедорожник, поврежденный упавшим деревомУ мэрии Одессы отсудили 171 тыс грн за внедорожник, поврежденный упавшим деревом
SkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу из Киева и ЛьвоваSkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу из Киева и Львова
SkyUp распродает билеты в Турцию за 560 гривенSkyUp распродает билеты в Турцию за 560 гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости