SkyUp отказалась летать из Одессы в Салоники

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines отменяет рейс в направлении Одесса - Салоники - Одесса, который был открыт 6 июля.

Указанное направление снято из расписания из-за недостаточной загрузки, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Однако первые рейсы (в Салоники 6 июля и обратно в Одессу 13 июля) выполняются в соответствии с расписанием.

Пассажирам следующих рейсов, которые не будут выполняться (начиная с 13 июля в Салоники и обратно с 20 июля в Одессу), в SkyUp предложили два варианта: пересесть на рейс Киев - Салоники - Киев с теми же датами вылета или получить возмещение, в том числе через баланс пассажира в личном кабинете на сайте авиакомпании.

Ранее авиакомпания планировала летать на этом маршруте раз в неделю - по вторникам.