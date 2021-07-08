У мережі показали нову українську «Таврію»

У мережі з’явилися рендерні зображення хетчбека A-класу ЗАЗ «Таврія» нового покоління. Автором проєкту став український дизайнер Роман Прядко. Втім, йдеться тільки про ескіз, який показує, як могла б виглядати оновлена модель.

При цьому про відновлення виробництва автомобілів під назвою «Таврія» не повідомлялося, пише «Урядовий кур’єр» .

Новинка носить назву Tavria Nova. На рендері показані два варіанти хетчбека, які трохи відрізняються дизайном. Трехдверка отримала незвичайні колісні диски, спойлер і чорні пороги. В цілому зовнішність машини виконана з стилі оригінальної моделі і має схожі габарити.

Про технічні характеристики Tavria Nova не повідомляється. Класична «Таврія» випускалася з 1987 року і оснащувалася різними двигунами потужністю від 45 до 71 кінських сил, а також механічною коробкою передач.

Спочатку ЗАЗ-1102 позиціонувався як спадкоємець моделі ЗАЗ-968 «Запорожець». За свою історію машина отримала низку різних модифікацій. Наприклад, «Таврія» випускалася в кузові універсал, ліфтбек і навіть пікап.