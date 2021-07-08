У мережі показали нову українську «Таврію»

У мережі з’явилися рендерні зображення хетчбека A-класу ЗАЗ «Таврія» нового покоління. Автором проєкту став український дизайнер Роман Прядко. Втім, йдеться тільки про ескіз, який показує, як могла б виглядати оновлена модель.

При цьому про відновлення виробництва автомобілів під назвою «Таврія» не повідомлялося, пише «Урядовий кур’єр».

Новинка носить назву Tavria Nova. На рендері показані два варіанти хетчбека, які трохи відрізняються дизайном. Трехдверка отримала незвичайні колісні диски, спойлер і чорні пороги. В цілому зовнішність машини виконана з стилі оригінальної моделі і має схожі габарити.

Про технічні характеристики Tavria Nova не повідомляється. Класична «Таврія» випускалася з 1987 року і оснащувалася різними двигунами потужністю від 45 до 71 кінських сил, а також механічною коробкою передач.

Спочатку ЗАЗ-1102 позиціонувався як спадкоємець моделі ЗАЗ-968 «Запорожець». За свою історію машина отримала низку різних модифікацій. Наприклад, «Таврія» випускалася в кузові універсал, ліфтбек і навіть пікап.

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