На КПП со Словакией мужчина сжег свой автомобиль, потому что не смог пересечь границу

Украинские пограничники задержали водителя.

На пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецке" мужчина сжег свою Skoda Octavia. Автомобиль вспыхнул на словацкой части пункта пропускного пункта.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По предварительной информации, владелец автомобиля на иностранной регистрации не смог пересечь границу из-за проблем с документами, а затем пытался бежать на украинскую территорию, где его и задержали украинские пограничники и надели на него наручники.

"По моей информации - человек гражданин Чехии. Всем автомобилям в очереди словацкие пограничники отдали паспорта и рекомендовали ехать на другие пункты пропуска. Сейчас больше информации нет", - добавил он.