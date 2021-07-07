В Сети показали обновленный Ford Focus

В Сети показали рендерные изображения обновленного Ford Focus, продажи которого в Европе должны начаться в ближайшее время. Американский автогигант надеется, что обновление позволит Focus вернуть себе лидирующие позиции в своем сегменте.

В Сети показали обновленный Ford Focus

Рендерные изображения сделаны на основе шпионских фотографий, которые раньше разместили в Сети.

Обновленный Focus получит новую радиаторную решетку (она станет меньше), узкую головную оптику с новыми светодиодами и новые воздухозаборники в переднем бампере. Изменения примерно в таком же стили произойдут и в задней части автомобиля.

Салон будет отделан новыми материалами, появится большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы, будут доступны современные системы активной безопасности и помощи водителю.

В Сети показали обновленный Ford Focus

В линейке двигателей, видимо, никаких изменений не произойдет. Покупателям по-прежнему предложат бензиновые и дизельные моторы (у Fiesta, например, дизелей в Европе больше нет). Также покупателям предложат полностью гибридную версию, у которой мощность силовой установки составит 190 лошадиных сил.

В Украине Ford Focus 2020 модельного года в базовой комплектации в кузове хэтчбек сейчас стоит от 611 338 гривен, а в кузове седан – от 623 346 гривен. Он оснащается 1,5 л двигателем мощностью 120 л.с.

В Сети показали обновленный Ford Focus

Ранее стало известно, что Ford разработал систему, благодаря которой стекла автомобилей больше не будут запотевать. Она автоматически активируется при обнаружении влаги в воздухе салона.


Максимов Віталій, Тудей

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