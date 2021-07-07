2021-07-07
В Яремче автомобиль сорвался с обрыва, погибли четыре человека
Volkswagen Tiguan упал с высоты на закруглении дороги.
Фото: if.dsns.gov.ua
В городе Яремче, который находится в Карпатах, автомобиль Volkswagen Tiguan слетел с дороги в обрыв. В машине находились четыре человека, все они погибли.
Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.
Авария случилось 7 июля примерно в 11:45. Правоохранители выяснили, что Volkswagen упал с обрыва на закругленном участке дороги. "В транспортном средстве находились четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские устанавливают также возраст и место проживания погибших", - говорится в сообщении.
Яремче расположен вдоль реки Прут, параллельно которой на значительной высоте проходит дорога Н-09.
Фото: if.npu.gov.ua
Фото: if.npu.gov.ua
Фото: if.npu.gov.ua