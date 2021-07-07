В Украине перестали выдавать водительские права: известно почему

Сервисные центры МВД во многих областях, в том числе в Киевской области, приостановили регистрацию (перерегистрацию) автомобилей и выдачу водительских удостоверений. Причина такого решения - отсутствие пластиковых бланков.

В Украине перестали выдавать водительские права: известно почему

Бланковую продукцию для водительских удостоверений поставляет полиграфический комбинат "Украина". Это уже не первый раз, когда происходит задержка с поставками его продукции.

В результате из-за нехватки бланков некоторым водителям придется платить штраф, не по своей вине.

Напомним, сейчас в Украине за вождение автомобиля без водительского удостоверения штраф составляет 3 400 гривен. Раньше такое правонарушение каралось штрафом в 425 гривен.

В Украине перестали выдавать водительские права: известно почему

Нужно отметить, что бланки водительских удостоверений сейчас отсутствуют во многих областях Украины. О приостановке выдачи водительских удостоверений, например, объявили сервисные центры МВД в Киевской, Харьковской, Запорожской и других областях.

Напомним, с июня текущего года украинские водители могут заказать замену водительского удостоверения в мобильном приложении "Дія".


Максимов Віталій, Тудей

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