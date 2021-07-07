Великобритания привлекает инвестиции в производство электромобилей

Автомобильный альянс Stellantis (в него входят итало-американская Fiat Chrysler Automobiles и французская PSA Peugeot Citroёn Group) объявил об инвестициях в размере 100 млн фунтов в производство электромобилей на своем британском заводе в Элсмир-Порт (графство Чешир).



Начиная со следующего года Stellantis будет выпускать там полностью электрические версии своих минивэнов и компактвэнов: Vauxhall/Opel Combo, Vauxhall/Opel Combo Life, Peugeot Partner, Peugeot Rifter и Citroen Berlingo.



Компания сообщает, что эти модели с двигателями 136 л. с. будут оснащаться литий-ионными батареями, которые позволяют проехать до 280 км на одном заряде. Батареи оснащены технологией скоростной подзарядки: всего за 30 минут они заряжаются на 80%.



Stellantis отмечает, что завод в Элсмир-Порт станет выпускать электроверсии минивэнов и компактвэнов не только для британского рынка, но и на экспорт, и это будет первый такой завод альянса в Великобритании.



Напомним, в начале июля японский автоконцерн Nissan объявил о начале строительства в Сандерленде крупнейшего в Великобритании завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Инвестиции в проект под названием EV36Zero составят £1 млрд.

