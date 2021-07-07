В первом полугодии перевозки по Днепру выросли более чем наполовину

В первом полугодии перевозки по Днепру выросли более чем наполовину

В январе-июне 2021 года грузовые перевозки по Днепру выросли на 56,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,46 млн тонн. Об этом сообщает Ассоциация "Реки Украины".

В частности транспортировка стройматериалов и других грузов в январе-июне этого года увеличилось на 133,5% (с 1,59 до 3,72 млн тонн).

В то же время перевозки зерновых уменьшилось на 5,4% (с 1,2 тонн до 1,14 млн тонн), металлопродукции - на 9,6% (с 668 тыс. тонн до 603,9 тыс. тонн), а нефтепродуктов - на 83,8% (с 31,4 тыс. тонн до 5,1 тыс. тонн).

Как сообщается, в январе-июне было зафиксировано 6,433 тыс. суднопроходов. Это на 95% больше по сравнению с прошлым годом, когда за первое полугодие было выполнено 3,299 тыс. рейсов.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
Омбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУОмбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУ
В аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в АнталиюВ аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в Анталию
Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»
11-летний мальчик разбился за рулем BMW под Львовом11-летний мальчик разбился за рулем BMW под Львовом
Блок рекламы


Похожие новости
Обновлённый интерфейс Tesla более наглядно покажет водителям, как работает автопилотОбновлённый интерфейс Tesla более наглядно покажет водителям, как работает автопилот
В Польше пилот Ryanair не впустил в самолет более 30 украинцев, - СМИВ Польше пилот Ryanair не впустил в самолет более 30 украинцев, - СМИ
Tesla отзывает более 285 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с круиз-контролемTesla отзывает более 285 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с круиз-контролем
На первом участке "Дороги Единства" в Днепропетровской области 2 июля состоится пробег ретро-автомобилейНа первом участке "Дороги Единства" в Днепропетровской области 2 июля состоится пробег ретро-автомобилей
С начала года продажи новых автомобилей выросли на третьС начала года продажи новых автомобилей выросли на треть
Киевский метрополитен обновил правила перевозки моноколес и самокатовКиевский метрополитен обновил правила перевозки моноколес и самокатов
До конца года в Украине планируют установить более 100 комплексов для взвешивания транспортаДо конца года в Украине планируют установить более 100 комплексов для взвешивания транспорта
С начала года грузоперевозки по Днепру выросли на 64%С начала года грузоперевозки по Днепру выросли на 64%
Укрзализныця запускает международные пассажирские перевозкиУкрзализныця запускает международные пассажирские перевозки
Авиаперевозки грузов в мире достигли максимального показателя за 30 летАвиаперевозки грузов в мире достигли максимального показателя за 30 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости