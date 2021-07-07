В первом полугодии перевозки по Днепру выросли более чем наполовину

В январе-июне 2021 года грузовые перевозки по Днепру выросли на 56,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,46 млн тонн. Об этом сообщает Ассоциация " Реки Украины ".



В частности транспортировка стройматериалов и других грузов в январе-июне этого года увеличилось на 133,5% (с 1,59 до 3,72 млн тонн).



В то же время перевозки зерновых уменьшилось на 5,4% (с 1,2 тонн до 1,14 млн тонн), металлопродукции - на 9,6% (с 668 тыс. тонн до 603,9 тыс. тонн), а нефтепродуктов - на 83,8% (с 31,4 тыс. тонн до 5,1 тыс. тонн).



Как сообщается, в январе-июне было зафиксировано 6,433 тыс. суднопроходов. Это на 95% больше по сравнению с прошлым годом, когда за первое полугодие было выполнено 3,299 тыс. рейсов.

