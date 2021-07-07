Китайский конкурент Tesla привлек $1,8 миллиарда на Гонконгской бирже

Китайская компания выпустила 85 млн обыкновенных акций класса, А по цене 165 гонконгских долларов за бумагу, чтобы привлечь от их продажи в ходе IPO 14,02 млрд гонконгских долларов ($1,8 млрд).

На открытии торгов акции выросли на 1,8%, до 168 гонконгских долларо

В июне производитель электромобилей заявил, что его акции будут стоить не более 180 гонконгских долларов каждая. Тогда компания рассчитывала привлечь при выходе на Гонконгскую биржу от $1 млрд до $2 млрд.