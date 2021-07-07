Китайский конкурент Tesla привлек $1,8 миллиарда на Гонконгской бирже

Китайский производитель электромобилей Xpeng привлек около $1,8 млрд в ходе IPO на Гонконгской бирже. Об этом пишет Forbes со ссылкой на CNBC.

Китайский конкурент Tesla привлек $1,8 миллиарда на Гонконгской бирже
Фото: tadviser

Детали IPO

В ходе торгового дебюта в среду, 7 июля его акции снизились на 1,5% от заявленной цены в 165 гонконгских долларов.

Китайская компания выпустила 85 млн обыкновенных акций класса, А по цене 165 гонконгских долларов за бумагу, чтобы привлечь от их продажи в ходе IPO 14,02 млрд гонконгских долларов ($1,8 млрд).

На открытии торгов акции выросли на 1,8%, до 168 гонконгских долларо

В июне производитель электромобилей заявил, что его акции будут стоить не более 180 гонконгских долларов каждая. Тогда компания рассчитывала привлечь при выходе на Гонконгскую биржу от $1 млрд до $2 млрд.

Что происходит на рынке элеткрокаров

В 2020 году рынок элеткрокаров в Китае серьезно пострадал из-за пандемии коронавируса. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в июне продажи новых электрокаров упали на 33,1% в годовом выражении.

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